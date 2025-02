Dani Rovira, sobre hacer de Jesulín de Ubrique en la docuserie de Belén Esteban: "Si el guion es bueno, como si hago de farola"

Dani Rovira y Lala Chus aseguran en este vídeo que no les importaría aparecer en la docuserie de Belén Esteban si el papel es bueno. Mientras Rovira podría hacer de Jesulín de Ubrique, Lala Chus se postula por Carmen Bazán.

Muchos rostros conocidos han acudido a la premier de 'Estado eléctrico', la película protagonizada por Chris Pratt y Millie Bobby Brown. Varios de los actores y actrices han hablado en la premier sobre el 'casting' de la docuserie de Belén Esteban. Por ejemplo, Dani Rovira destaca que se podría ver haciendo del rey Felipe aunque le tendrían que "quitar un poco de nariz" mientras que ha asegurado que "físicamente un aire" se podría dar con Jesulín de Ubrique. "Si me gusta el guion y es una historia chula de contar, como si tengo que hacer de farola", destaca el actor.

Por su parte, Lala Chus ha hablado sobre qué papel podría hacer en la docuserie de Belén Esteban después de que la colaboradora de televisión afirmara que le gustaría que la interpretara Ester Expósito, quien, además, no ha puesto pegas. "Ser Carmen Bazán me gustaría mucho", afirma Lala Chus, que confiesa: "A mí con que me den un papelillo por ahí como si es el de amiga que le lleva el bolso". "La cuestión es meterse en papeles para lo que sea", asegura.

Por último, Alfonso Arús advierte que "quedan muchos personajes" para cubrir como María José Campanario o Víctor Janeiro.