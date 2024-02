Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la última reflexión viral del cura de Valdepeñas en plena misa. "Cuando una persona se toma en serio el vivir para dios o el hacer caso a dios, lo normal es que las otras personas se rían de él", afirma el cura de Valdepeñas.

"¿Pasa algo por no comer carne los domingos?, hay gente que es vegana y no come carne nunca", afirma el cura de Valdepeñas, que destaca: "¿Por qué te quieres reír de mí? ¿por qué no te ríes de los veganos?". "¿No hay gente que hace ayuno intermitente?, ¿por qué no te ríes de ellos y sí de mí? ¿porque lo hago por algo religioso te quieres reír de mí?", insiste.