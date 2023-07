Alfonso Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia las últimas declaraciones delcura de Valdepeñas que se han hecho virales. "Si el espíritu no está dentro del cuerpo no sirve de nada", ha destacado el cura en plena misa, donde ha afirmado que "vas al gimnasio a ponerte machito y el culo gordo, pero todo eso no vale para nada si no hay nada dentro".

"Si no hay dentro amor no sirve de nada tener un culo gordo o bíceps, no vale para nada", ha insistido el cura de Valdepeñas durante su sermón a los feligreses. Puedes ver el análisis del plató de Aruser@s ante estas palabras en el vídeo que hay sobre estas líneas.