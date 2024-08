El cura de Valdepeñas está que trina en esta homilía de la que os mostramos un fragmento en el vídeo sobre estas líneas que recupera el programa de Aruser@s. "Se va a pasar una limosna y el que quiera, pone, y el que no, no pone", comienza diciendo, en apariencia, comprensivo con aquellos que prefieren no contribuir económicamente en la iglesia.

Sin embargo, su mensaje cambia radicalmente después de esta afirmación. "No criticamos de la misma manera cuando te cobran 40 o 50 euros por ver un partido de 22 personas que están pegándole patadas a un balón".

Quienes prefieren la música al fútbol tampoco se salvan del chaparrón. "No te quejas en un concierto, y te parece poco pagar 50 euros por ver a Coldplay. ¿Poco por ver a cinco monigotes pegando saltos?", se pregunta.

En el plató, los colaboradores creen que el clérigo está un tanto desactualizado con los precios. "A mí lo que me gusta es que, cuando dice alguna cosa o palabrota o expresión altisonante, sabe positivamente que lo vamos a sacar", comenta Alfonso Arús antes de dar paso al siguiente vídeo del sacerdote, que hace doblete en esta sección de 'zascas'. "Voy a decir una palabrota, y que luego ya me saquen en laSexta".

