"Todo lo que la Iglesia tiene es para el disfrute de todos, se os va a pasar una limosna y el que quiere pone y el que no, no", promulga el cura de Valdepeñas a sus feligreses desde púlpito, antes de cargar contra el despilfarro de las personas en actos que no ayudan al prójimo. "Sin embargo, no criticamos de la misma manera cuando te cobran 40 ó 50 euros por entrar a ver un partido de 22 personas que le están pegando patadas a un balón", expone el sacerdote, que añade: "Y no te quejas en un concierto por pagar 50 euros por ver a Coldplay, ¿por ver a cinco monigotes dando saltos? ¿y encima no te quejas?".

"Creo que está un poco desactualizado con los precios, creo que Coldplay cuesta algo más de 50 euros", comenta David Broc tras escuchar al cura. Sebas Maspons piensa que igual el cura de Valdepeñas está resentido porque se ha quedado sin entradas para ver al grupo británico.

Alfonso Arús explica que le gusta cuandodice alguna palabrota o expresión altisonante porque el párroco es consciente de que va a salir en Aruser@s. El presentador da paso a un vídeo en el clérigo dice: "Voy a decir una palabrota y luego ya que me saquen en laSexta". David Broc opina que lo dice con la intención de salir en televisión.

