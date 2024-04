Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un nuevo vídeo viral del cura de Valdepeñas, que reflexiona en plena misa sobre "los amigos con derecho a roce". "Hay una cierta costumbre de, los jóvenes lo vais a entender porque hay una palabra mucho más fea que no voy a decir porque si no me sacan en laSexta", afirma el cura, que habla sobre lo que "antiguamente se llamaba 'amigos con derecho a roce'".

"Ahí no surge el amor, no se crea nada, porque no hay una unión de corazón a corazón y de alma a alma", afirma el cura de Valdepeñas, que destaca de manera tajante: "Y esa es la unión que Jesús quiere tener con nosotros". Alfonso Arís afirma que "la palabra está en la mente de todo el mundo": "Empieza por 'fo' y termina por 'amigos'".