Las últimas declaraciones del papa Francisco sobre la homosexualidad han avivado la polémica. Así lo ha comentado Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo en el que el sumo pontífice anima a los progenitores de niños y niñas a acompañarlos en lugar de "esconderse en una actitud condenatoria".

"Está dando por hecho que hay muchísimos padres que no solamente no ayudan, sino que esconden", ha matizado el presentador sobre las palabras de Francisco. Por su parte, los colaboradores también han vertido sus opiniones sobre las palabras del papa. Uno de los más críticos ha sido Óscar Broc, que ha lanzado un reproche al máximo representante de la Iglesia católica: "No le falta razón, pero él también tendría que fijarse en la represión que ha ejercido la Iglesia sobre la comunidad homosexual".