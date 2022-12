"Me llevó a uno de los salones y básicamente me dijo que me amaba, que quería casarse conmigo y vivir felices para siempre", relata Corinna Larsen en este vídeo, perteneciente a uno de los episodios de su pódcast 'Corinna y el rey', en el que desvela los secretos de su relación con Juan Carlos I.

"Entonces me pidió que me casara con él", asegura. Una propuesta que ella rechazó. "Me di cuenta que un rey católico nunca podría divorciarse", dice, confesando el motivo de su negativa a la propuesta de matrimonio del rey emérito.

"Esta señora necesita un polígrafo pero ya", sentencia Alfonso Arús tras escuchar estas declaraciones. "Es incongruencia tras incongruencia. Incluso también relata lo de que le propuso ese título nobiliario, totalmente falso", informa Tatiana Arús.