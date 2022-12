"Hace mucho tiempo que se nos dice que esta va a ser la Navidad más cara de la historia y puede ser que no sea así", asegura Alba Sánchez en Aruser@s. "Hemos intentando hacer una media de los productos que no solo no han subido de precio, sino que algunos, han bajado", anuncia la periodista.

Entre ellos se encuentra el jamón de cebo ibérico, los langostinos, la lombarda o la paletilla de cordero. "Se puede hacer un menú por menos de 60 euros", afirma. "Todo esto lo podemos regar con botellas que, evidentemente, no son de altas marcas, pero que están en el supermercado entre 4 y 6 euros, de vino blanco, tinto o cava", aconseja para ahorrar algunos eurillos más.

Sin embargo, el kilo de sardinas ha subido y bastante, una noticia que entristece a los aruser@s, que apostaban por el espeto como plato estrella de la Navidad. "Otro año me callaré y no diré nada", lamenta Alfonso Arús.