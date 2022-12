Las familias españolas afrontan este año la que posiblemente sea la cena de Navidad más cara de la historia. laSexta Xplica pregunta a algunas de estas familias, como la que forman Pilar, Elizabeth y Pau, tres generaciones que se plantean una cena de Nochebuena con "comida muy sencilla" en la que "unos llevan unas cosas y otros llevan otros".

"Tampoco compro cosas muy caras", destaca la abuela, para quien "lo importante es estar juntos". Para su hija Elizabeth, "lo principal es no tirar comida" y "racionalizar lo que comemos" para evitar el desperdicio. "No nos vamos a quedar con hambre, vamos a ser más prudentes de que no tengamos que tirar la comida", apunta.

Montse, por su parte, trabaja como cajera en un supermercado y no supera los 1.500 euros de salario. Afirma que estas Navidades hará "una comida normal como un día normal", "no tirando comida" y sustituyendo pescados y verduras frescos por productos congelados. Puedes escuchar sus testimonios en el vídeo.