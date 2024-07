"Esta caída no admite discusión", cree Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, asegurando que es una de las mejores caídas que se han visto en el programa. Los dos protagonistas de este vídeo son el hombre y las cámaras de seguridad de la tienda, que recogen el divertido momento que ha dejado con la boca abierta a los tertulianos.

El chico que protagoniza este vídeo viral estaba tan tranquilo leyendo el móvil mientras caminaba por el pasillo de una tienda cuando de repente se despista, no ve la trampilla del suelo y se cae por el hueco. Lo alucinante del vídeo es que las cámaras de seguridad del sótano captan el momento en el que el chico llega hasta allí, cae sobre una columna de cajas y gracias a los malabares que hace para no caer de todo al suelo, no le ocurre nada.

"Es la cámara de 'Ahora Caigo'", asegura María Moya al ver las impactantes imágenes. Para Andrés Guerra esta caída es "una obra maestra" en toda regla.