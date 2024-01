"¿Qué pasa con Íñigo Onieva y Tamara Falcó ?", pregunta Alfonso Arús tras las informaciones que afirman que la pareja discutió en un restaurante hasta tal punto de que abandonaron por separado el local. Preguntada sobre esta situación por los reporteros, Isabel Preysler ha señalado que Tamara Falcó está muy bien y no ve "ninguna discusión" con su marido: "Están divinamente".

Por otro lado, cuando las reporteras le preguntan si está dispuesta a encontrar de nuevo el amor, ha afirmado que está muy bien como está. "Claro que no ve ninguna discusión, si no hay nadie en casa, ¡cómo va a verlas?", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que las preguntas sobre la discusión de la pareja la han pillado "en fuera de juego": "Ella sale preparada con un discurso pero no se esperaba esa pregunta y empieza a abrir los ojos, que es cuando se siente descolocada".

Por último, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las últimas fotografías de Íñigo Onieva, quien ha aprovechado para escaparse con sus amigos para practicar esquí.