Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s otras declaraciones virales de Carmen Lomana. Esta vez, la socialité se ha defendido en el plató de 'Juntos', de 'TeleMadrid', de los que la critican por ser muy dura con los looks de algunas famosas. "Vamos a ver, yo dónde trabajo, en los medios", se ha defendido Carmen Lomana, que ha reflexiona sobre sus críticas al vestido de Tamara Falcó: "Si me preguntan, yo me desprestigio si digo que ese vestido es bonito".

Y es que Carmen Lomana ha asegurado que si llega a afirmar que el vestido de la hija de Isabel Preysler es bonito, la gente va a pensar que se le está yendo "la olla a Camboya". Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores defienden a Carmen Lomana, asegurando que si miente en sus análisis la van a llamar falsa. "Menos hipocresía y más Carmen Lomana", destacan.