Carmen Lomana y Pilar Vidal continúan con su enfrentamiento "desmedido". La propia Pilar Vidal habló en La Roca de su polémica con Carmen Lomana, quien la había llamado "gorda" durante la emisión de Espejo Público. "Pensé que los kilos no te molestaban", recordó que le dijo después.

Ahora, Lomana ha contestado asegurando que nunca la ha llamado gorda: "Ya no puedo más de verme en todos los sitios diciendo que he llamado gorda a Pilar Vidal, eso no es cierto". "Hubo una reunión una hora antes en la que se comentó que iba a haber un chico y una chica con sobrepeso", explica Lomana, que afirma que el director les preguntó su opinión.

"Yo dije que a mí me parece que tener exceso de peso y grasa no es bueno para la salud y en ese momento me di cuenta de que estaba Pilar Vidal ahí", explica Carmen Lomana, que asegura que se dirigió a Vidal y le dijo, "por educación", que lo sentía si le había molestado porque no se había dado cuenta. "Luego en plató ya se montó y yo sin poder defender", insiste Lomana.