Carmen Lomana vuelve a ser noticia y es que no para de protagonizar zascas. Esta vez, lo ha hecho sobre el cambio climático. "Yo no me lo creo, que lo tengamos inminente", destaca Carmen Lomana, que afirma que "lo que pasa es que hay cambios a veces a más frío y a veces a más calor". "Hay tal incoherencia...", critica Lomana, que se acuerda de "la niña sueca Greta Thunberg": "Se ríen en nuestra cara".

Unas polémicas declaraciones que critican en el plató de Aruser@s, donde Marc Redondo responde de manera tajante: "Todo lo que está pasando lo estamos viendo todos y el problema es que personas que tienen tanto público den mensajes tan peligrosos como este". "Sí que va a ser inminente y lo estamos viendo", insiste Redondo, que manda un rotundo mensaje a Carmen Lomana: "Mucha gente muere por culpa del cambio climático cada año".