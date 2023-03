"Eso fue hace 5 o 6 años, cuando yo le dije que dejase de hablar ya de Pedro J., que era el padre de sus hijos y la tenía a ella como obsesionada y él no había dicho nunca ni 'mu'", cuenta Carmen Lomana acerca del origen de sus rifirrafes con Ágatha Ruiz de la Prada, cuando la diseñadora la bloqueó de las redes sociales.

Según la colaboradora de televisión, ese comentario le dio "mucha rabia", pero afirma que no ha perdido nada. "Y hasta ahora, que ya no sé cómo quitarme esto... ¡Que no quiero hablar de esta pesada!", estalla finalmente.

Tras escuchar estas declaraciones, los aruser@s llegan a la conclusión de que "la cosa viene de lejos" y vuelven a proponer que se haga la serie basada en esta guerra mediática.