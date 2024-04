Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la dura crítica de Sofía Cristo a Antonio Tejado, quien sigo en prisión tras denegar el juez las peticiones de libertad de los seis detenidos por el robo en la vivienda de su tía, la cantante María del Monte. "Este tío es un aprovechado y un sinvergüenza", afirma rotunda la hija de Bárbara Rey.

"Sabéis que en este tono no me gusta hablar de la gente que criticamos pero me parece un puto caradura", insiste Sofía Cristo, que arremete duramente contra Antonio Tejado en 'Espejo Público'. No es la única que critica con dureza al sobrino de María del Monte. Carmen Lomana también carga contra él en el vídeo principal de esta noticia: "Cualquiera que le conociera en Sevilla en esos momentos sabía cómo estaba". "Tenía la olla para Camboya", afirma rotunda Lomana.