Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el tenso momento vivido entre Carmen Lomana y Gema López en 'Espejo Público'. La periodista hablaba de cómo había rumores de que Lomana no había acudido a la Feria de Abril porque la habían vetado, algo que la socialité desmentía indignada.

"Qué van a vetar, si no se puede vetar, a mí ya me conoce todo el mundo", afirma rotunda Carmen Lomana a Gema López, quién le pregunta por qué cree entonces que lo dicen: "Pues, ¿tú por qué crees?, a mí también me han dicho muchas cosas de ti, si nos ponemos así". "Pues dilas, no tengo problema, aunque no den la cara tú ponla y yo contesto", responde Gema López a Carmen Lomana, que afirma que no contesta porque está "aburrida de contestar idioteces".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús afirma que es "absurdo" decir que Carmen Lomana ha sido vetada en la Feria de Abril mientras que Angie Cárdenas destaca que la gente es una "bocachanclas". Por su parte, Tatiana Arús desvela que ha hablado con Carmen Lomana, que se mostraba "muy indignada con este tema": "Dice que no ha ido por otro tipo de motivos, no por un veto".