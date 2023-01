Carmen Lomana lo tienen bien claro, no le gusta la pareja Tamara Falcó - Íñigo Onieva. En unas declaraciones reproducidas este sábado en Aruser@s Weekend y que se pueden escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia, Lomana afirma literalmente: "esta pareja me aburre que me mata".

La empresaria cree que hay un guion detrás de toda la historia y, desde que se conoció la reconciliación de la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva después de que este hubiera reconocido serle infiel, ha hecho varias declaraciones contra ellos.

"Tamara dice 'nos reímos mucho, nos reímos mucho y nos contamos cosas divertidas y nos reímos de todo'. No se puede ser tan memo. Tú después de la que has montado tienes que contar una historia bonita, coherente. Por lo menos si mientes, mientes bien y si no mientes pues también. Me aburre que me mata esta pareja", decía Carmen Lomana.

También se ha conocido que la VI Marquesa de Griñón le pidió a una de sus amigas, la periodista Paloma Barrientos, que si algún día le veía tentada a volver con su ex, se lo impidiese. Barrientos está enfadada por la decisión de la hija de Isabel Presley de volver con Íñigo Onieva.

Según ha explicado ella misma, muy poco antes de la reconciliación le dijo que nunca le desease volver con Íñigo al escuchar unas declaraciones de la periodista. Para los colaboradores de Aruser@s, la situación de Tamara ha sido la similar a la de un ludópata a la entrada de un casino

Este viernes, en el programa Espejo Público, Carmen Lomana afirmó que no cree que Tamara Falcó ni Íñigo Onieva hayan pagado ni un euro del exótico viaje a Laponia con el que han celebrado su reconciliación y del que han dado buena cuenta en Instagram. "Él, en vez de decirle a ella cuánto la quiere, lo publica también en redes para que nos enteremos todos", critica. "Yo no sé ni si lo habrá escrito él", añade, sembrando la duda, como recogió Aruser@s.