Atención al dardo que le lanza Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada, a quien llama "la colores" y de quien dice que es "patética", como recoge el vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia.

Lomana cuenta una historia sobre una vez en la que la diseñadora pidió ir a un programa junto a ella para hacer las paces, a lo cual se negó. "Yo respondí que no me había peleado con ella ni tenía que hacer ninguna paz, y que en todo caso no sería en un plató delante de todo el público. Entonces cogió un rebote... se puso como una fiera porque quería hacer caja", afirma Carmen Lomana.

Las dos mantienen un cruce de declaraciones desde hace tiempo. El novio de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón, se enfadó mucho con Carmen Lomana por asegurar que su pareja sigue enamorada de su ex, Luismi 'El Chatarrero'. El actual novio de la diseñadora dijo entonces que él no había contado nada de lo suyo, insinuando que habían tenido una relación, algo que Carmen Lomana ha negado.