Un vídeo viral ha puesto cara al peor novio de la historia y es que mientras la novia se acerca al altar, él muestra total desinterés.

Mientras suena la marcha nupcial el contrayente se dedica a mirar el teléfono móvil y pasa totalmente de mirar a su pareja.

El vídeo acumula miles de reproducciones y se ha viralizado: ¿cuánto durará este matrimonio?

Otro momento destacado

Omar Montes ha explicado en declaraciones a los medios que ha alquilado la finca de Isabel Pantoja, Cantora, para grabar un videoclip. "Ya está alquilado y me ha costado un dinero. Lo he alquilado fuerte porque voy a hacer un videoclip y ahora voy a estar ahí un tiempo. El patio de fuera, todo lo he alquilado entero. Hay que mover mucha performance y entonces va a ser una cosa fuerte", ha dicho.