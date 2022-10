¿No puedes enviar ni recibir mensajes en WhatsApp? Tranquilo, el problema no proviene de tu móvil ni de tu conexión a internet. La aplicación de mensajería instantánea ha sufrido una caída a nivel global que afecta a los usuarios de España y de otros países.

Esta situación ha puesto bastante nerviosa a Patricia Benítez. "Que son ellos", intenta tranquilizar Alfonso Arús a su colaboradora. "Es que me está diciendo (susurrando) 'No va WhatsApp, no va WhatsApp'", todo ello, mientras continúan con el programa en directo.

"Es que como aquí nunca funciona yo pensaba que era fallo nuestro. No hay manera de enviar un corte", se lamenta Tatiana Arús.