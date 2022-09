Oscar Broc, el tertuliano foodie de Aruser@s, fue víctima de una broma de mal gusto cuando se encontraba en el aeropuerto de Menorca. "Recibí una foto por AirDrop de un pene. Lo juro, de verdad", comenta el colaborador ante sus incrédulos compañeros, a pesar de que, según avisa, se trata de algo muy habitual.

"Supongo que lo recibió más gente. Es aleatorio. No venía dedicado para mí", sigue relatando. "Yo me quedé a cuadros, no sabía lo que estaba pasando". Y es que, tal y como indica Alba Gutiérrez, no se necesita tener el contacto de una persona para enviar fotos a través de este sistema, solamente hace falta estar cerca.

"¿Respondiste?", le pregunta Angie Cárdenas. "No, pero estuve mirando a mi alrededor a ver si reconocía alguna cara o alguna forma", responde entre risas.