Blake Lively pide al juez que se desestime la denuncia por difamación que le interpuso Justin Baldoni tras acusarle ella de acoso sexual

Blake Lively en el estreno de 'Another Simple Favor' en el Teatro Paramount el 7 de marzo de 2025 en Austin, Texas

Nueva batalla judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni. La actriz ha pedido al juez que desestime la denuncia que Baldoni le ha interpuesto por difamación.

Todo comenzó en el set de rodaje, cuando ambos trabajaron juntos la película 'Romper el círculo' (en su título original 'It Ends With Us'). Poco después de la promoción, Lively acusaba públicamente y en los juzgados a su compañero de abuso sexual en el trabajo. Baldoni contraatacó interponiendo una denuncia tanto a la actriz como a su marido, el también actor Ryan Reynolds, por difamación, pidiéndoles 400 millones de dólares.

Él, sus socios y su productora, Wayfarer Studios, demandaron a la pareja y a su publicista alegando que habían "secuestrado" su película y que había intentado "destruir su carrera".

La protagonista de 'Gossip Girl' considera que Baldoni está usando esta querella como represalia por hablar públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual que ella le imputa y por ello, ha pedido al juez que sea desestimada.

Esta iniciativa de la actriz se produce apenas dos días después de que Ryan Reynolds también presentara una moción de desestimación, solicitando desmarcarse de este caso. Previamente, Lively había acusado a Baldoni y los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su reputación, después de que ella se quejara de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Los abogados de Lively argumentan, por su parte, que la actriz está protegida por una ley de California que prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual y afirman que ella tenía "derecho legal a presentar su denuncia y divulgarla al público", incluyendo a la prensa. Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively en su demanda cuyo juicio se celebrará en marzo de 2026.