Una joven florista (Blake Lively) se enamora de un neurocirujano de éxito (Justin Baldoni) y juntos viven un romance idílico y maravilloso en sus inicios. Sin embargo, el chico de sus sueños resulta ser alguien muy diferente: un hombre violento y celoso, que le recuerda a su padre maltratador.

Bajo esta premisa, 'It Ends With Us', que en España se ha traducido como 'Romper el círculo', pretende ahondar, como así lo hizo el libro en el que se basa, en la naturaleza de las relaciones tóxicas, la violencia machista, la lucha de una mujer maltratada por seguir adelante y sobrevivir.

Todo ese mensaje se desdibuja con la actitud de la actriz protagonista. Controversia, que no cesa en redes sociales, alrededor del comportamiento de, quien en nuestra memoria, sigue siendo Serena van der Woodsen de 'Gossip Girl', la 'it girl de Manhattan'. Así, muchas son las voces que acusan a la protagonista y productora ejecutiva de ser frívola con un tema tan serio como la violencia machista (y mejor dejamos de lado el empeño de la sociedad estadounidense por utilizar el término de 'violencia doméstica').

La luminosa y siempre divertida Blake -mejor amiga de la todopoderosa Taylor Swift y pareja del actor Ryan Reynolds- se apaga entre el vendaval de decisiones ¿personales, empresariales, de marketing? que ha tomado con la promoción de 'Romper el círculo'.

Ahora, Lively se enfrenta a una auténtica "crisis reputacional" (o así la califican medios como 'Vogue' o 'Variety') que puede dar al traste con la imagen que tantos años lleva labrando, más en redes sociales que en cines.

La "guerra fría" entre Lively y Baldoni

Justin Baldoni es, además de coprotagonista, productor y director de 'Romper el círculo'. Él fue quien compró los derechos del libro con su propia productora. Poco después entraría al proyecto Blake Lively, productora ejecutiva y protagonista también. Pero, por lo que se denota en su forma de promocionarla, Justin y Blake no han visto la misma película. Mientras que él hace hincapié en sus entrevistas en su trasfondo crítico y social, ella ha convertido las alfombras rojas en pasarelas y escaparates.

Los usuarios de redes sociales tampoco han pasado por alto que no se siguen mutuamente en Instagram (símbolo de gran enemistad en los tiempos virales que corren). Además, el portal 'TMZ' publicó un vídeo de ambos discutiendo en el set de rodaje.

"Según nuestras fuentes, Justin tiene un historial de problemas de espalda y antes de levantar a Blake, fue a ver a su entrenador en el set y le preguntó cuánto pesaba y cómo podía entrenar para proteger su espalda de lesiones. Algo que no gustó a Blake, que dijo sentirse 'avergonzada'. Ella dio a luz a su cuarto hijo con su esposo, Ryan Reynolds, en febrero de 2023", cuenta TMZ.

Un "beso demasiado largo" en el set habría sido el segundo motivo de enfrentamiento. Pero las diferencias creativas pudieron ser el verdadero motivo de este cisma.

Nunca se les ha visto juntos durante las promociones de 'Romper el círculo' ni han compartido entrevista, algo extraño al conformar ambos la pareja protagonista.

Vestidos de flores: el uniforme 'a lo Barbie'

La actriz recuerda con los estilismos elegidos para entrevistas y alfombras rojas a la divertida tendencia que el verano pasado arrasó en los cines con la película de 'Barbie', cuando millones de fans de todo el mundo acudían a las salas vestidos de rosa. Pero en nada se parece 'Romper el círculo' a la cinta dirigida por Greta Gerwig, y en redes, muchos han visto en este empeño de Lively por vestir con floridos 'looks' como un "gesto frívolo", aunque ella lo justifica como un guiño a su personaje, florista de profesión.

"Coge a tus amigas, ponte flores y sal a verla"

"Una de las piezas promocionales que ha recibido más críticas es un vídeo cursi de TikTok en la página oficial 'It Ends With Us' en el que Lively dice: 'Coge a tus amigas, ponte tus flores y sal a verla". Se siente, en primer lugar, como un intento desesperado por recrear el momento cultural que tuvo Barbie y, en segundo lugar, como algo completamente inapropiado para una película sobre abuso", critica la periodista Arwa Mahdawi en 'The Guardian'.

Otro de los aspectos más controvertidos del comportamiento de Blake Lively en la promoción es la deriva que han tomado sus entrevistas y acciones publicitarias, encaminadas también a dar visibilidad a proyectos empresariales personales. De hecho, antes del estreno del largometraje, celebró una fiesta en la que servía su nueva marca de bebida alcohólica. Hay más, dentro de su emporio también decidió lanzar una línea de productos capilares y promocionarla en la alfombra roja.

El tono para abordar la violencia machista

"Quienes vean esta película y se identifiquen con su temática a un nivel profundamente personal, seguramente querrán hablar contigo. Si alguien se encuentra contigo en público y quiere hablarte de este tema, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo le recomendarías que lo hiciera?", le preguntó el periodista Jake Hamilton. Ella decidió tirar de ironía en su respuesta, lo que dejó atónitos a muchos seguidores: "Quizás podría darle mi dirección o mi número de teléfono. ¿O compartirle mi ubicación? Podría compartirte la ubicación a ti y luego ya podrías...".

Sea como fuera, lo cierto es que 'Romper el círculo' es ya todo un éxito en taquilla que supera los 200 millones de dólares recaudados. En España ya ha sido vista por más de 400.000 espectadores desde su estreno y los fans ya esperan con ganas la segunda parte de la bilogía. Todo lo demás se queda en el set y fuera de las salas de cine.