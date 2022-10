El presidente de EEUU, Joe Biden, no deja de sorprendernos. En esta ocasión, Aruser@s Weekend trae este vídeo en el que Biden amenaza con saltar al foso después de un discurso. Al estilo de una estrella de rock, el presidente se acerca hasta el final del escenario y justo en el borde flexiona sus rodillas haciendo el amago de saltar. La cara de espanto de la vicepresidenta, Kamala Harris, no tiene desperdicio. La vicepresidenta hace como que quiere agarrarlo y echarlo para atrás. Por otro lado, no deja de ser extraño cómo después de la curiosa escena, Biden parece descubrir por dónde se sale del escenario y entonces se pone a correr hacia allí, con Kamala persiguiéndole. "Parece el niño pequeño con la madre corriendo detrás cuando los niños empiezan a dar sus primeros pasos", decía Tatiana Arús.