Cada poco tiempo siguen saliendonuevos audios de conversaciones entre Bárbara Rey y Juan Carlos I cuando ambos eran amantes en los años 90 en los que el rey emérito hablaba con total confianza sobre la actualidad política del momento o su relación con la reina Sofía, entre otras cosas.

Unos audios que han provocado un revuelo nacional y que no había tenido una declaración de ninguno de los protagonistas hasta ahora. Ha sido Bárbara Rey la que ha utilizado sus redes sociales para agradecer el apoyo e informar de cómo se encuentra tras la revelación de estos audios.

"Hola amigos. Yo sé que hay muchísima gente que me quiere, que sabe que estoy pasando un momento difícil y que está preocupada por mi salud y cómo me encuentro. Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda. Sé que Dios me ayuda muchísimo, cosa que sé que no va a hacer gente muy malvada que hay por ahí suelta. Y también me va a ayudar estoy que me voy a comer (muestra un plato de comida). Esto me ayuda de una forma diferente", comenta en el vídeo publicado.