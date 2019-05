Día Mundial contra el Tabaquismo: los consejos de los famosos para dejar de fumar

Bea Jarrín pregunta a los famosos cómo llevan el Día Mundial contra el Tabaquismo. Marta Hazas asegura que no soporta el humo: "Me da mucha rabia cuando la gente fuma a mi alrededor", pero tiene cerca alguna que otra fumadora como Mar Saura, quien a pesar de haber estado un año y medio sin fumar, ha vuelto a caer en ocasiones especiales, o Makoke, que confiesa ser fumadora social: "Tendré que luchar por no serlo nunca".

Aún así, ¡hay esperanza! Cecilia Freire lo dejó en 2011 y es "una de las mejores cosas" que ha hecho.