Aurelio Manzano ha criticado a Iñigo Onieva y su restaurante en el programa 'Estando contigo' de CMM por su actitud en una gala de premios en los que acompañaba Tamara Falcó e Isabel Preysler. "Entró por detrás del photocall, no quiso hacer declaraciones, casi no quiso hacerse fotos con Tamara ni con Isabel... Es decir, o tiene unos aires muy subidos o no sé que le pasaba anoche", ha declarado el periodista, que ha criticado a Onieva diciendo: "Menos platos, menos humos y más trabajo y más calidad".

"Le da dos puñetazos muy grandes al restaurante", opina Òscar Broc en el plató de Aruser@s tras escuchar las palabras de Aurelio Manzano. Por su parte, Alfonso Arús apunta a que cuando dice 'más trabajo y más calidad' está criticando ya dos aspectos. "Primero la calidad flojita y encima no das un palo al agua", detalla.

Tatiana Arús comenta que un critico gastronómico ha ido al restaurante y ha hecho una crítica muy dura. "Que huele como a barbacoa y que los precios son desorbitados", son algunas de las críticas según cuenta la tertuliana.