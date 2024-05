El Sevilla se ha hecho eco de la entrevista que ha dado al diario ABC Tamara Falcó en la que revela el motivo por el que no se hizo monja y ha dado su visión de la noticia. "No escuchó la voz de la fe", afirma el cantante de los Mojinos Escozíos, que para reforzar su afirmación añade que "Tamara Falcó no es monja porque está sorda en lo que a la fe se refiere".

El colaborador del programa cuenta que le sorprende que desde que han aparecido las noticias de las monjas clarisas ve más noticias que tienen que ver con temas religiosos como esta. El cantante tiene claro que la decisión que acabó tomando Tamara Falcó fue la correcta. "A mi me dan a elegir entre ser monja y marquesa... y yo preferiría ser marquesa", afirma El Sevilla. Aunque el artista reconoce que a la socialité le pones un habito de religiosa y parece "totalmente" una monja.