Aurelio Manzano critica las pocas personas que han ido a despedir a Mayra Gómez Kempviendo todos los que dicen ser sus amigos para entrar en los programas de televisión. "Me ha dado mucha pena porque no he visto a todas esas personas que han escrito mensajes o han entrado en programas de televisión a hablar...", expone el periodista, que afirma: "Todos esos 'amigos' no los he visto aquí".

"Hay mucha gente que dice ser amigo, aprovecha para aparecer en televisión y luego en el momento del adiós no están", critica Alfonso Arús, mientras Angie Cárdenas lamenta que esto suele pasar mucho. "Da la sensación de que se ha ido muy sola", comenta la tertuliana.