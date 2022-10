Los funerales y entierros han cambiado mucho en los últimos años. Cada vez hay más personas cuyo último deseo es que las despidan con alegría. Este es el caso de esta chica, que ha pedido que su ataúd sea de color rosa y que sus amigas carguen con ella mientras bailan un reggaetón, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Los negros están de moda", cantan estas chicas mientras despiden a la fallecida. "Si es su última voluntad y lo que quería era que no estuvieran tristes, sino que lo festejasen con ellas, pues ahí está", comenta Tatiana Arús ante las reticencias de su compañero Òscar Broc.

"Esto va a generar un problema grande para los organizadores de funerales y entierros, porque los libros que te ofrecen ahora siempre acaba en 'My Way', 'Let It be'... ahora deberán cambiar el repertorio y poner 'Despechá', 'Los negros están de moda' o 'Tití me preguntó'", reflexiona Alfonso Arús. "Menos 'Sobreviviré', se acepta cualquiera", bromea Tatiana Arús.