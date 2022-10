No hay un pelo de su cuerpo que no haya acabado de color fucsia. Este travieso perrito no sabe que hay cosas con las que no se puede jugar, sobre todo, porque pueden llegar a delatarte y poner al descubierto las trastadas que haces en casa.

En este vídeo de Aruser@s descubrimos el transgresor look de este cachorro de golden retriever. "Tenía ganas de tener un corte de pelo y un color moderno y creo que va a triunfar a la calle cuando salga", comenta divertido Alfonso Arús. Angie Cárdenas opina que "es tan guapo que cualquier color le va bien".

Marc Redondo, por su parte, le ha encontrado una utilidad más allá de la estética a su curioso color. "Va muy bien, porque de lejos sabes cuál es el tuyo", observa.