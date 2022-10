¿Truco, trato o galleta? En este vídeo viral que podemos ver en Aruser@s, un niño se está probando una máscara de Halloween cuando su padre se acerca sigilosamente con una careta para darle un buen susto.

La reacción del pequeño, que además de sobresaltarse, le pega una buena torta a su padre, hace que la memoria de Angie Cárdenas rescate del olvido una divertida anécdota que vivió con su hija, Tatiana Arús, y no pueda contener la risa, algo que mosquea a su hija.

"No me mires así", le pide Angie a Tatiana, que procede a relatar la anécdota. "¿Sabes por qué se está riendo Angie, ¿no? Porque yo una vez traté de asustarla y su reacción fue darme 'un galleto' y morderme el dedo", relata la colaboradora de Aruser@s. "Porque yo no la vi, solamente la oí, y yo soy muy asustadiza", intenta justificarse la madre de la criatura.