Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el divertido momento en el que Berto Romero desvela una anécdota junto a su mujer. "Íbamos caminando por Las Ramblas cuando mi mujer se encontró a una amiga que no veía desde hace 20 años", explica el cómico, que destaca que ellos llevan 20 años juntos por lo que cuando su mujer se trataba con esa amiga, ellos estaban empezando a salir.

"Mi mujer le preguntó si se acordaba de mí", cuenta Berto Romero, que desvela la inesperada respuesta de su amiga: "Claro que me acuerdo, me hablabas mucho de él, recuerdo que me dijiste, 'pobrecito, quiere ser cómico'".