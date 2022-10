Este simpático perro pasa completamente de Halloween y ya se ha preparado para celebrar por todo lo alto el carnaval de Brasil, tal y como apunta Tatiana Arús mientras contempla este divertido vídeo de Aruser@s.

Con un vestido repleto de coloridos volantes y diferentes frutas colocadas en su cabeza, el can pasea tranquilamente por su casa, ajeno a la divertida reacción que provoca a su paso, que derrocha gracia y salero.

"Es el can Carmen Miranda", le bautiza Alfonso Arús. "Es que al caminar tiene un estilo muy de samba", reconoce el presentador, que no puede contener la risa. "Él no sabe que tiene este arte en sus venas", observa divertida María Moya.