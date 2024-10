Un padre se vuelve muy viral en TikTok por una broma que ha gastado a su hija. El hombre le pregunta a la niña si prefiere un viaje sorpresa o 50.000 pesos. La niña elige sin dudarlo el viaje sorpresa y su reacción cuando descubra lo que le espera no tiene desperdicio. El viaje sorpresa es ir al hospital a que se vacune, algo que como se ve en el vídeo no le ha gustado nada a la pequeña, que no para de llorar en el centro médico.

En el plató de Aruser@s, todos los tertulianos comienzan a reírse tras ver como responde la pequeña a la sorpresa que le ha preparado su padre. "Ahora cuando le digan viaje misterioso va a coger el dinerito", comenta Angie Cárdenas, mientras que Patricia Benítez piensa que han traumado a la niña de por vida. "Cuando el novio le diga viaje sorpresa le dirá que no", bromea la colaboradora.