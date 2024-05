"Hay una locura con estos albañiles cantando cuando están trabajando", cuenta Alfonso Arús para introducir este vídeo que lleva más de 15 millones de visualizaciones en TikTok. En las imágenes se puede ver a un hombre con una pala marcando el ritmo de la canción 'We will rock you' de Queen hasta que aparece un compañero suyo y comienza a cantarla, pero el momento álgido no llega hasta que aparecen dos albañiles más a hacer los coros al cantante. "Si alguna vez una obra va lenta y no está en el tiempo estipulado ya sabéis que están haciendo los albañiles", comenta en broma Hans Arús.

"Hay algunos albañiles a los que ya le cuesta poco distraerse, como para que triunfe la coreografía", piensa el presentador, suponiendo que a partir de ahora van a hacer una show cada vez que trabajen. Mientras que Hans Arús destaca al obrero de la pala porque no pierde el ritmo en ningún momento y es lo más complicado de todo para él.

"Esto lo podrían haber hecho en el Bernabéu para ir preparando a los vecinos para lo que se les viene encima", bromea Angie Cárdenas haciendo alusión al lío que hay con el concierto de Taylor Swift. Por su parte, Tatiana Arús se imagina su reacción si llegase a casa y les pillase cantando y bailando. "Daría dos palmas y diría 'A ver, por favor vayan terminando'", comenta.