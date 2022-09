Después de ofrecer una rueda de prensa desde la Agencia Federal del Control de Emergencias, Joe Biden se marcha sin avisar y deja muy sorprendidos a todos los técnicos que le rodeaban, que intentan avisarle de forma sutil de que la zona a la que se estaba dirigiendo no tenía salida.

"Me recuerda mucho a cuando vas a un sitio y no encuentras el baño", comenta David Broc. Sebas Maspons cree que deberían ponerle un hilo de nylon y tirar de él disimuladamente cada vez que se vaya.

En este vídeo de Aruser@s se muestra este último despiste del presidente de Estados Unidos que, además, olvidó el nombre de la directora de la Agencia en pleno discurso. Algunos de los colaboradores del programa están bastante preocupados por él. "Le quedan más de dos años de mandato, no sé cómo va acabar este hombre", comenta Marc Redondo. "Teniendo en cuenta que no encuentra la salida, no recuerda los nombres, no distingue entre vivos y muertos y saluda a los espíritus, el pronóstico no es muy halagüeño", reconoce Alfonso Arús recapitulando algunas de sus equivocaciones.