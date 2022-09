"Escribir todos los miedos a mí lo que me da es miedo", asegura Alfonso Arús, que no está muy convencido de esta táctica que los expertos aseguran que es muy efectiva para disminuir su intensidad. "Es como regodearte en el mal rollo. Lo que hay que hacer es levantarse y decir que hoy va a ser un gran día", opina Angie Cárdenas.

Pero, ¿qué apuntarían los colaboradores de Aruser@s en su lista de los miedos? "Cuidado, no vaya a echarme unos kilitos de más, no se me caiga la cara, no me quede en blanco", apunta el presentador del programa. Este último es uno de los temores más recurrentes de Patricia Benítez, que asegura que hay palabras que a veces no es capaz de pronunciar.

"Es que los periodistas podemos tener muchos miedos por la mañana, porque estás expuesto públicamente y hay más gente que te puede criticar, te puedes equivocar muy fácilmente y que se te crucen los cables a las 7:30h de la mañana es muy fácil", confiesa María Moya.