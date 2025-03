Arturo Valls desvela quién sería en las docuseries de Belén Esteban e Isabel Pantoja: "Jesulín o Paquirrín"

"A mí los biopic me encantan, aunque me gustaría ser más la propia Belén", bromea Arturo Valls sobre a quién interpretaría en las docuseries de Belén Esteban e Isabel Pantoja.

Sergio, reportero de Europa Press, ha preguntado a Arturo Valls en la alfombra roja del Festival de Málaga si participaría en la docuserie de Belén Esteban y si, en concreto interpretaría a Víctor Janeiro. "Tatiana Arús está buscando a un Víctor Janeiro para la serie de Belén Esteban, ¿Arturo Valls sería?", pregunta el reportero al presentador, que contesta sorprendido: "¿Para la serie de Belén Esteban?, ¿no era la de Isabel Pantoja?".

Después de que el reportero explique al actor que van a hacerse las dos docuseries, Aarturo Valls responde divertido en el vídeo principal de esta noticia: "Yo prefiero a Jesulín o a Paquirrín". Pero el reportero detalla a Valls que para Jesulín ya están barajando el nombre de Dani Rovira, una confesión que desata las risas del presentador. "Pues sí, por qué no, a mí los biopic me encantan, aunque me gustaría ser más la propia Belén", bromea Arturo Valls.