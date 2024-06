Muchos rostros conocidos se han dado cita en la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda Española como Mar Flores o Nieves Álvarez, que ha sido una de las encargadas de conducir la gala. Por su parte, Antonia Dell'Atte ha sorprendido ante los medios con su reflexión por su ropa: "Una mujer como yo, de estilo, que puede ir también desnuda o con un trapo, porque no necesita disfraces".

Eso sí, la modelo ha afirmado que el año que viene quiere llevar una gran cola en el vestido: "Que todos los amantes me la lleven". "No he sido ni fea ni guapa, he sido una cojonuda, soy diferente", ha destacado la italiana.

Por otro lado, el grupo Nebulossa ha desvelado cómo le ha cambiado la vida tras Eurovisión: "No nos ha dado tiempo ni a pensar, estamos con muchos conciertos y acabando el disco".