Ana Mena conquista Argentina en el festival Lollapalooza: "No esperaba que tanta gente supiera mis canciones"

"Ha sido increíble, me siento muy feliz y eufórica porque no me esperaba ver a tanta gente ni que se supieran mis canciones", afirma Ana Mena tras ser cabeza de cartel en el festival argentino Lollapalooza.

Ana Mena ha conquistado Argentina tras participar como cabeza de cartel en el Lollapalooza, uno de los festivales más conocidos del país. "Tal como he leído en algunos medios, la cantante ha estado acompañada de su pareja, Óscar Casas", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticias un vídeo de la actuación y las declaraciones de la artista.

"Ha sido increíble, me siento muy feliz y eufórica porque no me esperaba ver a tanta gente ni que se supieran mis canciones", afirma Ana Mena, que destaca que está "muy agradecida con el público argentino". "De verdad, brutal la gente, no doy crédito", insiste Ana Mena.

Por su parte, Tatiana Arús resalta que "Ana Mena no deja de romper fronteras ya que este festival lo encabezan artistas de primer nivel".