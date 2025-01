La reacción de Óscar Casas al preguntarle por su relación con Ana Mena: "Es maravillosa"

"Ella es maravillosa, es increíble y espectacular", insiste Óscar Casas sobre Ana Mena. Además, aunque no confirma su relación no puede evitar reírse cuando la reportera le dice que es evidente.

Mario Casas se lo ha pasado en grande en Punta Cana junto a toda su familia esta Navidad. Aunque, sin duda, su hermano Óscar Casas ha sido el más perseguido por la prensa tras salir a la luz unas fotografías en las que aparecía besándose con Ana Mena.

Preguntado sobre dichas imágenes a su llegada al aeropuerto, el hermano pequeño de Mario Casas se mostraba muy tímido. "Es que no me termina de gustar hablar de mi vida privada", afirma el actor, que reconoce que cuando era más joven lo compartía más", pero que se ha dado cuenta de que "es mejor no hablar mucho e ir poco a poco".

"Ella es maravillosa, es increíble y espectacular", insiste Óscar Casas, que, no puede evitar reírse cuando la reportera le dice que en las fotografías se ve claramente que están saliendo.