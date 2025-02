Ana Belén desvela a Jordi Évole la agresión sexual de un director: "Luego tuve que rodar toda la película con él"

"Yendo por la calle de noche me arrinconó contra la pared y me besó. "Dices, '¿cómo?, ¿y esto?", cuenta Ana Belén en este vídeo a Jordi Évole cómo un director le agredió.

En un programa antiguo de Lo de Évole, el periodista entrevistó a Ana Belén, quien reflexionó sobre el movimiento 'Me too' y el machismo en el mundo del cine y el espectáculo. "¿Tú revisando tu historia detectas momentos en los que ahora pensarías que te pasó?", preguntó Jordi Évole a la actriz y cantante, que aseguró que sí, "y no como sutil".

"Hay uno que bff...", recordó Ana Belén, que explicó que ocurrió fuera de rodaje con un director: "Yendo por la calle de noche me arrinconó contra la pared y me besó. "Dices, '¿cómo?, ¿y esto?", recordó Ana Belén, que aseguró que no hubo ningún tipo de insinuación previa: "Fue desagradable".

Preguntada por Jordi Évole sobre cómo reaccionó, la actriz explicó que no recordaba bien: "Supongo que me daría esa risa nerviosa que te da en una situación inusual y violenta, y deseando llegar pronto a mi hotel". "Luego tuve que rodar toda la película", afirmó Ana Belén, que explicó que "no hubo nada".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir.