El creador de contenido Álvaro Casares vuelve a hacer recordar a sus seguidores su infancia con su nuevo vídeo en el que muestra objetos que todo el mundo ha tenido en su casa. El bote de crema azul, la nevera de la playa o una bata de felpa que según el tiktoker si no la has tenido "no eres español, devuelve el DNI" . Otros objetos son la cafetera italiana, que "cuanto más vieja mejor café", el bote de colonia de litro, un abrelatas o un sacacorchos. "En todo baño español hay un peine de púas que nadie sabe como llegó", comenta el cómico que añade "y un hule con motivos florales o frutales".

"Todos son indiscutibles", afirma Alfonso Arús. Patricia Benítez comenta que a ella le falta el típico calendario de publicidad que se colgaba detrás de la puerta de la cocina y el libro 'Yo, Claudio'. "La fidelidad a la cafetera italiana, yo no sé que pasa, da igual que cafetera compres, aunque sea de estas de bar, que mi madre la sigue usando", afirma sorprendida Alba Gutiérrez. Hablando del tema el presentador da la razón a Casares y confirma que cuanto más vieja es mejor café. "Si es cierto que las antiguas son la buenas y por más que te compres una superbuena piensa no la voy a tirar, no vaya a ser que un día la cafetera nueva me abandone", opina Tatiana Arús.

Rocío Cano pregunta a sus compañeros si se acuerdan de las enciclopedias y comenta que en su casa las compraban siempre cuando iban a venderlas pero que no las abrieron nunca, a lo que Angie Cárdenas cuenta que en su casa pasaba lo mismo. Alfonso Arús confiesa que las tenía todas. "Yo incluso he llegado a pedir enciclopedias por reyes", recuerda el presentador.