Alice Campello se va a Suiza con sus hijos en su primera Navidad sin Álvaro Morata

Aunque Tatiana Arús no da por definitiva la separación entre Álvaro Morata y Alice Campello, Patricia Benítez pregunta tajante al ver este vídeo de la modelo con sus hijos: "¿Dónde está Morata?, no está".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la escapada a Suiza de Alice Campello con sus hijos en su primera Navidad separada de Álvaro Morata. "Pese a esa ruptura sentimental no pierde la sonrisa y qué mejor compañía que con sus hijos", destaca la colaboradora de Aruser@s, que enseña también cómo se graba la empresario junto a los pequeños.

"No lo damos todo por perdido", afirma Tatiana Arús sobre una posible reconciliación de la pareja. Sin embargo, Patricia Benítez lo tiene claro: "Yo no voy ningún reencuentro, ¿dónde está Morata?, no está".