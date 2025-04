Alfonso Arús, tras ver al rey Felipe en la reunión del apagón: "No se debe de enterar de nada"

"Pero, qué hace el rey en la reunión del apagón si los especialistas no se aclaran?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que con los tecnicismos de los expertos el rey "no se enterará de nada".

La infanta Sofíaha cumplido 18 años en una semana marcada por el apagón que ha sufrido casi toda España durante muchas horas. "No le hemos dado bombo", explica Alfonso Arús, que pregunta a Tatiana Arús si se sabe si los reyes han ido a verla o ha recibido algún regalo ya que lo único que había transcendido eran las cinco fotografías que la Casa Real había difundido el lunes felicitándola.

"Como el rey Felipe suele mantener comunicación por videollamadas, imaginamos que la habrá tenido", explica Tatiana Arús, que destaca que ya habían avisado que no iba a haber celebración a diferencia de Leonor. "Pero algún regalo sí puede llegar", destaca Alfonso Arús, que insiste en que "es una edad muy importante": "Pues un coche de segunda mano o algo le habrán regalado".

"A mí lo que me choca es que en una fecha tan importante no estén con su hija", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde reflexiona: "Sabiendo que su hija cumple en esa fecha, de un año para otro te lo dejas". Por su parte, Tatiana Arús recuerda que la infanta ya había vuelto a España por Semana Santa e igual ahora está de exámenes.

Por su lado, Alba Gutiérrez explica que al rey Felipe le pilló el cumpleaños con la reunión del apagón.