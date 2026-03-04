Alfonso Arús cuestiona la nueva normativa europea contra las monodosis en hoteles: "¿Qué pasa con el kit dental?"

Los hoteles deberán sustituir los envases individuales de champú y gel por dispensadores rellenables antes del 1 de enero de 2031.

Se acabó lo de llevarse las botellitas de los hoteles. Entra en vigor una normativa europea que pone fin a las monodosis en los alojamientos turísticos. Se trata de una norma aprobada por la Unión Europea en 2025, aunque los hoteles tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2031 para adaptarse, tal y como anuncia Alba Sánchez.

A partir de esa fecha, si los clientes encuentran monodosis de champú, gel, loción o incluso kits dentales de un solo uso, el establecimiento no estará cumpliendo la normativa, ya que estos productos deberán sustituirse por dispensadores grandes, rellenables y fijados a la pared.

"Todo esto es para evitar el desperdicio y para ahorrar dinero a los hoteles, porque cada año solo en España se desperdician 3,5 toneladas de plástico por este motivo. Europa quiere reducir ese impacto", comenta la colaboradora.

Desde el plató, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con la norma, aunque plantea una duda: "¿Y qué hacemos con el kit dental?". "Ahora también te pueden ofrecer un cepillo de dientes de bambú en lugar de uno de plástico", responde Angie Cárdenas.

"La normativa irá por un lado, pero el otro día veíamos cómo una señora metía las bragas dentro de la cafetera para limpiarlas", zanja entre risas el presentador del programa.