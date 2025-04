Alfonso Arús, a Tamara Falcó tras no hablar de Mario Vargas Llosa: "Que tu madre acabara mal con él no es motivo"

Alfonso Arús no entiende por qué Tamara Falcó no ha querido pronunciarse sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. "Él la ayudó muchísimo", recuerda Angie Cárdenas.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado de la Semana Santa en un retiro espiritual en Bosnia y Herzegovina​. A su regreso a Madrid, la pareja, como ya es habitual, ha salido por separado del aeropuerto.

"Salen por separado, pero luego el vehículo de Tamara Falcó va a buscar a Íñigo a su salida", afirma sorprendida Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca la "complicada salida": "Vaya logística tan compleja".

Además, tampoco han querido hablar del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, expareja de Isabel Preysler. "Se les ha preguntado si querían dar el pésame o mencionar algo públicamente, pero no han querido dar declaraciones", explica Tatiana Arús. Por su parte, Alfonso Arús recuerda que "Mario Vargas Llosa siempre habló bien de Tamara Falcó": "Que su madre acabara mal con él no es motivo para no decir nada".

Angie Cárdenas, además, recuerda que el escritor, incluso, le dio una entrevista a Tamara Falcó: "Mario Vargas Llosa le ayudó muchísimo". "Da la sensación de que si no hablas no ha existido", afirma la colaboradora de Aruser@s.